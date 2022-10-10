Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı

10.10.2022 13:52

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastanede tedavi altına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi 447 Sokak'ta S.A. ile psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ağabeyi M.A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, ağabeyi M.A'yı darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı M.A'nın kafa travması geçirdiği belirlendi.

S.A. ise polis ekiplerince olaya yakın mesafede gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavga ettiği kardeşi tarafından darbedilen ağabey hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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