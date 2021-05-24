Son dakika haberi: Kocaeli'de kontrol noktasında biri polis 3 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.
Deniz Mahallesi D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari araçla dün kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpan sürücü Erkan Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.
Sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Dün, Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarpmış, kazada polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanmıştı.
Polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün 2.33 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
Kaynak: AA
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