Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 122 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 122 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1123 iş yeri denetlenerek 17 bin 468 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 12, maske takmayan 97 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 13 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı.