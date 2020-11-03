Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye para cezası
03.11.2020 09:25
Son dakika haberler: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 153 kişiye para cezası verildi.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 153 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1449 iş yeri denetlendi, 22 bin 855 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 121 kişi ile ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli de yakalandı.
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