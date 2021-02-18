Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 155 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 815 iş yeri ve 8 bin 930 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 11, maske takmayan 60, yasaklanan yerlerde sigara içen 11, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 ve karantina tedbirleri ihlal eden 2 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 522 aracın kontrolü sağlandı.