Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası

29.12.2020 00:33
Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika haberi... Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 185 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 185 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1059 iş yeri denetlendi, 17 bin 628 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 53, yasaklanan yerlerde sigara içen 19, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95, sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1559 araç denetlendi.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası - Son Dakika


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