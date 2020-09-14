Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1277 iş yeri denetlendi, 15 bin 487 kişi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 25 ve maske takmayan 194 kişi olmak üzere 235 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.