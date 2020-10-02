Son dakika haberi: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 266 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 266 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 23 bin 452 kişi sorgulanırken, 3 bin 867 iş yeri denetlendi.

Denetim ve kontrollerde, karantina ihlali yapan 6, maske takmayan 250, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, iş yerinde koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 2 işletmeci, HES kodu kuralına uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.