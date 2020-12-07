Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takmayan 30, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 212 kişi ile, belirlenen saatler dışında faaliyet gösteren 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün 874 iş yeri denetlendi, 13 bin 464 kişi kontrol edildi.

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