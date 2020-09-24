Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 339 kişiye idari para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 339 kişiye idari para cezası

Son dakika haberine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 339 kişi ile 15 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 339 kişiye idari para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 339 kişi ile 15 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, 22 bin 288 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralına uymayan 17, maske takmayan 299 kişi ile tedbirlere uyulmayan 15 iş yerine idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli de yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 00:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 339 kişiye idari para cezası - Son Dakika

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