Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 368 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 368 kişiye para cezası
25.10.2020 09:15
Son dakika haberler... Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 368 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 368 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 294 iş yeri denetlendi, 21 bin 464 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.
Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 13, maske takmayan 318, sosyal mesafe kuralına uymayan 28 ile tedbirlere riayet etmeyen 9 işletmeciye idari para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
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