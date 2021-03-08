Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 504 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 504 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 891 iş yeri ve 12 bin 434 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 92, yasaklanan yerlerde sigara içen 15, sokağa çıkma yasağına uymayan 388, karantina tedbirlerine uymayan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 958 aracın kontrolü sağlandı.