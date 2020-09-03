Son dakika haberi! Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 69 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1141 iş yeri denetlenerek 20 bin 298 kişi kontrol edildi.

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