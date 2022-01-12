Anadolu Otoyolu'nun Derince kesiminde meydana gelen trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına yol açtı.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametinde giden Ercan B. yönetimindeki 34 DIE 389 plakalı saç panel yüklü tır, Faruk Y'nin arıza nedeniyle Harmantarla mevkisinde sağ şeride çektiği 34 DN 3789 plakalı tıra çarptı.
Arkadan gelen Murat Ç. idaresindeki 54 AFM 334 plakalı kamyonetin yakıt deposu yola savrulan saç panelleri nedeniyle delindi. Depodaki yakıt yola döküldü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve kara yolları ekipleri geldi.
Kaza nedeniyle Ankara yönünde kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Kocaeli'de meydana gelen trafik kazası ulaşımın aksamasına neden oldu - Son Dakika