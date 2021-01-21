Son dakika haberi... Kocaeli'de motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuryelik yapan E.T'nin kullandığı 34 ZN 0447 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.T. ve Ümmü Ç, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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