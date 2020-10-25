Yangında oluşan yoğun dumandan etkilenen Demirci, Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Balkan Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında Ali Demirci 'ye ait evin mutfağında ocakta unutulan tencere alev aldı.

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