Son dakika haberi... Kocaeli'de ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ölü yunus yavrusu kıyıya vurdu.
Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri Bayramoğlu Mahallesi sahilinde devriye gezdikleri sırada kıyıya vurmuş ölü yunus yavrusu olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi ölü yunusu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, ölü yunusu incelemek için barınağa götürdü.
Kaynak: AA
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