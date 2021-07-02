Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Durumu fark eden sağlık çalışanları, itfaiyeye haber verdikten sonra hastanedeki yangın söndürme tüplerini alarak alevlere müdahale etti.

Dilovası Devlet Hastanesinin arkasındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde ilk müdahaleyi sağlıkçıların yaptığı yangın büyümeden söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kocaeli'de ormanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı - Son Dakika

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