Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin altında kalan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin altında kalan çocuğun cenazesi defnedildi

13.10.2022 17:14
Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin altında kalan çocuğun cenazesi defnedildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta oynarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alikahya Merkez Mahallesi'nde dün otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Özsoy'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Çocuğun cenazesi, Alikahya Hayırsevenler Camisi'ne götürüldü.

Özsoy'un cenazesi, burada kılınan namazın ardından Körüktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan çocuğun ikiz kız kardeşi ile 1 yaşında kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de otomobilin altında kalan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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