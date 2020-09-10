Son dakika haberi! Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Kazada savrularak ağır yaralanan ve sağlık ekibince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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