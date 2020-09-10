Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti.
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde ilerleyen Deniz A. idaresindeki 41 BS 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe A'ya çarptı.
Kazada savrularak ağır yaralanan ve sağlık ekibince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika