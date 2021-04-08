Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yılmaz, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi