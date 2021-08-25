Son dakika haberi: Kocaeli'de otoparkta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar yerinin üst katındaki otoparkta F.O. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kartal'daki cinayetler çok geçmeden aydınlandı! Annesi ve kız kardeşini öldürüp, bıçağı ellerine tutuşturmuş

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür