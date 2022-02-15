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Son dakika haberi... Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli yakalandı

15.02.2022 20:20
Son dakika haberi... Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki polis aracına zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğine ait ekip otosunun kaput kısmından alev aldığının görülmesi üzerine karakol nöbetçisi ve ekipler tarafından derhal müdahale edilerek araçtaki yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.T'nin kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, "Kamu malına zarar veren şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, şahıs işlemlerin tamamlanmasına müteakiben mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." ifadesine yer verildi.

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Kocaeli, Bayram, Gölcük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kocaeli'de polis aracına zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika


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