Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hak ettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisler, yola düşen Türk bayrağını trafiği durdurarak aldı - Son Dakika

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