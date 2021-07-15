Üye Girişi
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:12
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bağçeşme Namazgah Şehitliği ziyaret edildi.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Yıldızlı, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız"

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, 15 Temmuz'un uluslararası alanda planlanan, yerli iş birlikçilerle uygulanan ve asla unutulmayacak günlerden biri olduğunu vurguladı.

Kimi zaman etnik, kimi zaman da dinsel motifli terör örgütlerinin kurulup, büyütülerek Türkiye'nin başına bela edildiğini ifade eden Yavuz, "PKK da, FETÖ de, DHKP-C de, DEAŞ da bunlardan birileridir. Burada önemli olan, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmemizdir. Bu coğrafyada dimdik ayakta durmamız, ay yıldızlı bayrağımıza gözümüz gibi bakmamız ve vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesini fiilen yaşamış, türlü zorluklarını göğüslemiş birisi olarak şunu açıkça söylemek istiyorum; kamuoyunda zaman zaman mağdurlardan bahsediliyor, eğer mağdur varsa 251 şehidimizdir, çocuklarıdır, anneleridir, babalarıdır. Yine alçakça yaraladıkları kahraman gazilerimizdir." diye konuştu.

Yavuz, 15 Temmuz'u unutturmaya çalışan hain girişimleri de ibretle takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların iş birlikçilerini de biliyor ve tanıyoruz. Unutturulan her zulüm, her darbe tekrar eder. O yüzden 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız. 15 Temmuz'u darbe girişimi olarak tanımlamak eksik ve yanlıştır. 15 Temmuz, net bir işgal hareketidir. Bunu net olarak darbe gecesi de söyledim, bugün de tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülen, aslında ölümü öldüren, korkuları bir tarafa atan, şehadete, gül bahçesine girercesine koşan şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz'un kahramanları elbette halkımızdır ama devlet kuruluşlarının da dimdik ayakta durduğunu başta valiliklerimiz olmak üzere söylemek isterim."

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

15 Temmuz, Kocaeli, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti 16:22 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, 16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü 15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi 15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! 13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!

Son Dakika Haberleri
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
16:19 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti
16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu         
16:48
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti         
16:20
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
15:36
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler Cinsel istismara kalkışan sapığın ağır yaraladığı kızın babasından yürek yakan sözler         
14:07
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz         
13:57
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:52:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement