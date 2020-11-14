Kocaeli'de silah fabrikasında yangın - Son Dakika

Kocaeli'de silah fabrikasında yangın
14.11.2020 19:37
Kocaeli'de silah fabrikasında yangın Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mühimmat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın sonrasında olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de silah fabrikasında yangın
Yangın yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mühimmat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın sonrasında olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın 18.45 sıralarında Gebze İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan mühimmat üretimi yapılan fabrikanın depo kısmında meydana geldi. Depo kısmında yoğun dumanlar yükseldiğini gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçeleri ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
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