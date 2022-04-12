Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

12.04.2022 11:23

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çeşme Sokak'ta Ö.A'nın (53) evinin önüne 41 AGK 728 plakalı otomobille gelen 2 kişi beklemeye başladı. Ö.A'nın dışarı çıkmasıyla otomobilden inen bir şüpheli, silahla ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan Ö.A, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine geldikleri otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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