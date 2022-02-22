Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

22.02.2022 18:44

Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette alışveriş yaparken tabancayla vurulan kişi öldü, karısı yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde markette alışveriş yaparken tabancayla vurulan kişi öldü, karısı yaralandı.

Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, iş yerine gelen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan çift, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı B.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırının faili M.Ş, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı

YORUMLAR
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Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı Evli çift, alışveriş için gittikleri süpermarkette silahlı saldırıya uğradı

alışveriş, Kocaeli, Gazi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, eşi yaralandı - Son Dakika


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