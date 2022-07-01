Son dakika haberi | Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

01.07.2022 18:16
Son dakika haberi | Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haber: KOCAELİ'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi ve senet ele geçirildi.

KOCAELİ'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi ve senet ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama, tefecilik, suç üstlenme, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve silah ticareti yapmak' suçları kapsamında organize suç örgütünü takibe aldı. Gerekli teknik ve fiziki araştırmaları tamamlayan polis ekipleri, bugün sabaha karşı 20 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör, 6 adet ruhsatsız tüfek, 218 adet fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocaeli'de suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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