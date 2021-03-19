Son dakika haberleri... Süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
19.03.2021 23:27
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde süt ve süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde süt ve süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında binanın üst kısmındaki yemekhanede kullanılan mutfak tüpleri patlayarak çevrede bulunan diğer fabrikaların sahalarına savruldu.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
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