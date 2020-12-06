Son dakika haberi: Kocaeli'de tartıştığı damadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tartıştığı damadını ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, kızının boşanma aşamasındaki eşi Fikret Demiral ile tartışarak silahla öldürdüğü öne sürülen Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine götürülen Aydın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fikret Demiral dün, çocuğunu görmek amacıyla boşanma aşamasındaki eşinin evine gitmişti. Evde bulunan kayınpederi Mehmet Aydın tarafından tartışma sırasında 4 el ateş edildiği ileri sürülen Demiral, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.
- Kaynak: AA
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