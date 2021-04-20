Son dakika haberleri! Tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hava muhalefeti nedeniyle tekneleriyle denizde mahsur kalan 7 kişi, polis ekiplerince karaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı sahilde sabaha karşı hava muhalefeti nedeniyle 3 teknede bazı kişilerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye intikal eden ekipler, teknelerdeki H.H, E.A, S.Y, M.P, Y.T, G.K. ve M.T'yi kurtardı.
Tekneler ise sahile çekildi.
Kaynak: AA
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