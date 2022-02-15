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Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

15.02.2022 16:38
Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haber: KOCAELİ'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 6 kişi ile örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 6 kişi ile örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün terör örgütü PKK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, legal ve illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Soruşturma devam ediyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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