Kocaeli'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ağabey ve kardeşi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Dilovası ilçesinde yakalanan M.M. (44) ile kardeşi M.M'nin (26) işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika