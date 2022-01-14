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Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

14.01.2022 12:33
Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ağabey ve kardeşi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, PKK/YPG üyesi oldukları iddiasıyla Dilovası ilçesinde yakalanan M.M. (44) ile kardeşi M.M'nin (26) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kocaeli, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kocaeli'de terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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