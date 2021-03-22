Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Körfez ilçesinde üç ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler A.Ç, F.K. ve A.T'nin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan F.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Körfez ilçesinde 19 Mart'ta operasyon düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika