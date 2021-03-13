Son dakika haberi! Kocaeli'de trafik kazalarında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ve Karamürsel ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde F.Ç. (55) yönetimindeki 41 JA 368 plakalı otomobil ile T.S'nin kullandığı 34 DMB 845 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü F.Ç. ile diğer araçta bulunan Y.B. (9) ile B.A. (9) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gebze ilçesinde ise otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Murat D'nin kullandığı 34 NH 2281 plakalı motosiklet ile Ali Osman A. idaresindeki 41 DC 533 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanı etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gebze Fatih devlet Hastanesine kaldırıldı.