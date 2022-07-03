Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat 'a gönderildi.

Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde karşı yönlerde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Oğuzhan Atalay, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kocaeli'de trafik kazasında ağır yaralanan astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

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