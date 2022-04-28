Son dakika haberi | Kocaeli'de "Turcoin" dolandırıcılık davasında sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kocaeli'de "Turcoin" dolandırıcılık davasında sanıkların yargılanması sürüyor

28.04.2022 17:18
Son dakika haberi | Kocaeli'de "Turcoin" dolandırıcılık davasında sanıkların yargılanması sürüyor

Son dakika haberi: Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 1'i tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 1'i tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sadun Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Muhammet Satıroğlu ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen Sadun Kaya, yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Muhammet Satıroğlu ise "Sadun Kaya'nın attığı mailleri getirdim. Buraya baktığınızda mail adresinden bana göndermiş olduğu mailler var. Bana iş teklifinde bulunuyor. Bana sunucu bilgilerini atan o. Bilirkişiye gönderebilirim mailleri." dedi.

Hipper AŞ'nin yetkili olduğunu ve bu şirkete bir kişinin bile para yatırmadığını savunan Satıroğlu, "Bu işin finansal noktasında hiç yokum. Müşterilerden bana yatırılan hiçbir para yok. Bütün işlemler GBC Digital Games Marketing üzerinden yapıldı ama benim şirketimin adı geçiyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Kaya'nın 10 milyon lira nakdi kefaletin tek seferde Maliye Hazinesine yatırılarak makbuzunu mahkemeye ibraz etmesinin ardından tahliyesine ve daha önce istenen belgelerin beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

60 sayfalık iddianamede, Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530 yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4 yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kooperatif, Yatırım, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli'de 'Turcoin' dolandırıcılık davasında sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocaeli'de "Turcoin" dolandırıcılık davasında sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika
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