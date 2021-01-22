Son dakika haberi! Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kocaeli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
22.01.2021 13:27
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış koşullarında yemek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış koşullarında yemek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren düzenli olarak yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları yapıyor.
Karamürsel ilçesinde, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
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