İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 7 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın (17) ölümünden şüphelendi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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