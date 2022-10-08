Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

08.10.2022 22:18
Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evde bulunan 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 7 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Büşra Kabataş'ın (17) ölümünden şüphelendi.

Ekipler, yangının, genç kızın kasten öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Olayla ilgili şüpheli T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli T.Y'nin, genç kızın annesinin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kocaeli'de yangın çıkan evde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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