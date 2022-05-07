Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

07.05.2022 22:41

Bir son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan İ.Ö.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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