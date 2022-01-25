Son dakika haberi... Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ölen emekli narkotik köpeği için klip paylaştı - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, ölen emekli narkotik dedektör köpeği "Alfa" için klip paylaştı.
Emniyet Müdürlüğünün video paylaşım platformu hesabında, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın katıldığı operasyonlardan fotoğrafların yer aldığı klip, "Alfa'yı kaybettik. Sayısız operasyonda hassas burnuyla ekiplerimize yardımcı olmuş, tonlarca uyuşturucunun yakalanmasında görev almıştı. Haziran 2021'de emekli ederek Köpek Eğitim Merkezimizde bakıma aldığımız Alfa, 24 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti. Üzgünüz." notuyla yer aldı.
Kaynak: AA
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