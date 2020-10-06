FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

TERÖR örgütü FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 3'ü görevde olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer alan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda görevde olan 3 jandarma uzman çavuş, meslekten ihraç edilen 1 jandarma astsubay ve 2 jandarma uzman çavuş gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:15 - Kaynak: DHA
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