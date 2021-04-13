Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden sivil olan E.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerden 3'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli de daha önce adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevdeki 5 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ile 1 sivil gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika