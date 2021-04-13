Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul , Ankara , Bursa , Muğla ve Antalya 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aktif görevdeki 5 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 2 eski askeri okul öğrencisi ile 1 sivil gözaltına alınmıştı.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli de daha önce adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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