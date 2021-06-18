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FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

18.06.2021 16:11

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmaları kapsamında, 16 Haziran'da örgütün "TÜBİTAK'taki yapılanması"na yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 eski çalışanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol
FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Kocaeli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol - Son Dakika


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