Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmaları kapsamında, 16 Haziran'da örgütün "TÜBİTAK'taki yapılanması"na yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 eski çalışanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.