Kocaeli merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede - Son Dakika