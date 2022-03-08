Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

08.03.2022 17:43
Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

Son dakika haber... KOCAELİ'de, usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan, aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, usulsüz olarak engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu sağlayan, aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu, rüşvet karşılığı sağlık raporu düzenlendiğini belirleyerek operasyon düzenledi. Bugün, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen operasyonla usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik- istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


YORUMLAR
500
Engelli kadınlar polis koruması altında Engelli kadınlar polis koruması altında Kamyon kasasından 6 milyon adet makaron çıktı Kamyon kasasından 6 milyon adet makaron çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Engelli, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement