Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki sezon açılışını "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla yaptı.

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanından esinlenilerek hazırlanan oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de seyircisiyle buluştu.

Oyunun prömiyeri için salon, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yüzde 50 kapasite ile izleyiciye açıldı.

Salonlara girişte el dezenfektanları yer aldı, izleyiciler oyunu maske ile izledi.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

İzleyicileri dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.