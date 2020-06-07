Son dakika haberi | KOCAELİ TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu

Son dakika güncel haberi... TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğuHAFTA sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu HAFTA sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından, hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler evlerine dönmeye başladı. İstanbul'a dönmek isteyenler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Bekirdere ve Gültepe mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Zaman zaman bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yollarda oluşabilecek olası kazalara karşı önlem aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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