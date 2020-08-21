Son dakika haberi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar "online" muayene ediliyor

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için geliştirdiği "İnternet Polikliniği" hizmetinden 4 bine yakın hasta yararlandı.

Son dakika haberi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için geliştirdiği "İnternet Polikliniği" hizmetinden 4 bine yakın hasta yararlandı.

Hastane tarafından başlatılan "İnternet Polikliniği Randevusu" hizmetiyle aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri, nisan ayı başından bu yana internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde telefonunda WhatsApp programı yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşüp muayene olabiliyor.

"Uygulamayı hastaların pandemi sürecinde mağdur olmaması için başlattık"

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere gelmekte sorun yaşayabilecek hasta gruplarının bu süreçte mağdur olmasını istemediklerinden uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Bu doğrultuda hastanelerinde "İnternet Polikliniği Randevusu" sistemini kurduklarını aktaran Cantürk, nisan ayı başlarında sistem üzerinden hasta kabulüne de başladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün koronavirüs vakalarında evde tedavide yeni bir uygulamaya geçileceğini ve hekimlerin "Teletıp" denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacaklarını açıkladığını anımsatan Cantürk, "Bakanımızın bu açıklaması bizi çok mutlu etti, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak nisan ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bu uygulamaya başlama isteğimizi bildirdik ve o tarihten itibaren gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinde hastalarımıza WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladık. Pandemi sürecinde 3 bin 500-4 bin hastamız bu hizmetten yararlandı. Bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Özellikle hastaneye gelemeyecek olan hastalarımızın işlerini daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Kovid-19'la karşı karşıya kalmasını azaltmaya çalışıyoruz. Burada bu işi ilk yapan devlet üniversitelerinden biri, belki de ilki olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:59

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde hastalar 'online' muayene ediliyor - Son Dakika
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